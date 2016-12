Vrijwilligers voor onderzoek bos Zaandam

ZAANDAM - Onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research van de universiteit van Wageningen en het IVN zoeken vrijwilligers die willen helpen met het onderzoek naar het snelgroeiende bos in Zaandam.

Zij gaan één keer per maand, samen met een onderzoeker, observeren welke planten en dieren er in het bos te zien zijn.

,,We hebben nu twee vrijwilligers die meehelpen, maar eigenlijk hebben we er meer nodig’’, vertelt Daan Bleichrodt van het IVN die het ’tiny forest project’ vorig jaar naar Nederland haalde. ,,Enige kennis van vogels, kleine zoogdieren, insecten en planten is wel handig. De vrijwilligers krijgen begeleiding.’’ In principe ben je als vrijwilliger een jaar lang één keer per maand met het onderzoek bezig. Bleichrodt: ,,Maar een paar keer meedoen, kan in principe ook.’’ Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Opgeven kan via: d.bleichrodt@ivn.nl of 06-15529161.