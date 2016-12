Dominees brengen 20.755 euro naar Breda

BREDA/KOOG AAN DE ZAAN - Dominees Sjaak Visser en Antonie Holleman verbleven zes dagen in hun eigen glazen huis - Zuivere Koffie - in Koog aan de Zaan, en haalden daar een bedrag op van 20.755 euro.

Door redactie Zaa - 24-12-2016, 16:32 (Update 24-12-2016, 16:32)

Dat geld brachten ze zaterdagmiddag met een bus vol supporters naar Breda, waar het ‘echte’ glazen huis staat.

,,Geweldig toch?’’, zegt dominee Visser na de overhandiging. ,,We hebben twee keer zoveel opgehaald als gehoopt.’’ Hij werd samen met Antonie Holleman bij aankomst opgevangen door iemand van Serious Request en mochten kort even praten met één van de dj’s. ,,Ik gesproken met Frank van der Lende. Hij zei dat-ie nooit eerder een dominee had ontmoet, en ik zei: ik nog nooit een dj. Hij trilde inmiddels al een beetje, van de honger. Ik moet zeggen, de afgelopen dagen had ik nog wel trek, maar nu niet meer.’’ Toch gaat hij vanavond voor het eerst weer iets nemen. ,,Wat? Ik begin in ieder geval met een cappuccino. Daar heb ik heel veel zin in.’’

Het geld dat de dominees meebrachten was door verschillende Zaanse initiatieven bijeengebracht. Zo zijn er bijvoorbeeld poffertjes gebakken en waren er jongeren die zich lieten sponseren voor een dag niet hun mobieltjes gebruiken.

Het geld dat de dj’s van 3FM met Serious Request ophalen is bedoeld voor het genezen van longontsteking bij jongen kinderen, wereldwijd.