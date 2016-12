Brand aangestoken in Justitieel Complex Zaandam

WESTZAAN - In het Justitieel Complex Zaandam is zaterdagochtend brand aangestoken door twee patiënten van het penitentiair psychiatrisch centrum in Westzaan.

Door Lotte Verheul - 24-12-2016, 11:43 (Update 24-12-2016, 14:53)

Twee patiënten hadden de keuken gebarricadeerd. De brand is gesticht in combinatie met een magnetron.

De brand kon grotendeels al geblust worden voordat de brandweer er was. Een speciale eenheid heeft de patiënten uit de keuken gehaald, waarna zij medisch zijn onderzocht.

Er zijn geen gewonden gevallen en er is alleen waterschade.