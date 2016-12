VVD Zaanstad is verboden van GroenLinks zat

ZAANSTAD - De VVD in Zaanstad is een beetje klaar met de verbodsborden die GroenLinks her en der wil neerzetten.

Door Rob Swart - 22-12-2016, 23:21 (Update 22-12-2016, 23:33)

Op voorhand kondigde raadslid Harm Jan Egberts donderdag aan dat zijn partij een hele waslijst aan verboden die hij GroenLinks verwacht, niet zal steunen. Houtkachels, halogeenlampen, koffiecups met aluminium, terrasverwarming, Sun vaatwasblokjes, ongevraagd drukwerk, genetische modificatie, amalgaam, kleiduiven, 500 eurobiljet, zonnebanken, niet-elektrisch varen op de Zaan, glas- en steenwol, groene Stevia, reclame voor ongezond voedsel, kernwapens en de bierfiets.

De aanleiding voor Egberts...