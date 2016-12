Meeste bomen Poelenburg moeten weg

ZAANSTAD - Het is GroenLinks donderdag niet gelukt de vierhonderd bomen tussen de moskee in Poelenburg en het buurthuis te redden. De gemeenteraad was het er in meerderheid niet mee eens.

Door Rob Swart - 22-12-2016, 22:05 (Update 22-12-2016, 22:05)

Wel heeft de raad het kappen van twintig bijzondere bomen aan de rand van het gebied tegen gehouden. Die bomen worden, als het even kan, ook onderdeel van de nieuwbouw die aan Poelenburg wordt toegevoegd.

Volgens wethouder Addy Verschuren is het niet mogelijk het kappen van de bomen achterwege te laten. Er...