Zaanstad koopt huizen onder hoogspanning

Archieffoto Westzaan

ZAANSTAD - De gemeente gaat vanaf 1 januari huiseigenaren die onder een hoogspanningsleiding wonen uitkopen, als zij dat willen.

Door Rob Swart - 22-12-2016, 20:55 (Update 22-12-2016, 23:38)

In Zaanstad gaat het om vijftig woningen die recht onder een hoogspanningskabel staan. De gemeente heeft gekeken naar mogelijkheden om de woningen te behouden door de leidingen te verleggen, maar een geschikt alternatief lijkt erg lastig. Terwijl dat onderzoek doorgaat, hebben burgemeester en wethouders nu wel besloten mee te gaan in de rijksregeling voor uitkoop.

Eigenaren hebben tot halverwege 2021 de tijd om te beslissen of zij zich willen laten uitkopen. De gemeente koopt het huis dan aan en laat de woonfunctie vervallen. Het pand krijgt dan een andere bestemming of het wordt gesloopt. Voor die beslissing heeft Zaanstad vijf jaar tijd.

De gemeente betaalt de marktwaarde voor de huizen. Een taxateur stelt die waarde vast en de eigenaar die het met de prijs niet eens is kan zelf een tweede taxateur inschakelen.

Wie nu bedankt voor het aanbod kan daar later niet op terugkomen. In die situatie blijft de woning in stand en kan de eigenaar die op termijn aan een nieuwe bewoner verkopen.

De uitkoopregeling kan leiden tot complexe situaties. Zo valt het hele Blauwe Arendspad in Zaandam onder de regeling, maar is het in theorie mogelijk dat de huiseigenaren om en om wel en niet meedoen.

Wethouder Dennis Straat wil op die situaties niet vooruitlopen. ,,Maar het kan een hele uitdaging worden.’’

Hetzelfde geldt nog sterker voor appartementengebouw De Dikkert, dat voor een deel onder de regeling valt en bewoners van dat deel hun eigen keuze zullen maken.

Zaanstad is van plan voor de huizen die vrij komen een nieuwe bestemming t zoeken in overleg met de omwonenden. Dat kan betekenen dat zich een bedrijf vestigt, maar parkeerruimte of groen kan ook.

De huizen die Zaanstad koopt worden vergoed door het Rijk. Bij een nieuwe bestemming is het mogelijk dat Zaanstad financieel beter wordt van de regeling.