Gevonden lichaam Almere mogelijk vermiste Zaandammer

Foto: De Telegraaf

ALMERE - De politie vermoedt dat het stoffelijk overschot dat donderdagmiddag uit het Gooimeer bij Almere Haven is gehaald, van de vermiste Jdesse Boerenveen uit Zaandam is.

Door Internetredactie - 22-12-2016, 17:55 (Update 22-12-2016, 22:05)

Hij had op die dag een afspraak in Almere. Al drie uur lang doet de politie uitvoering onderzoek bij een recreatiegebied bij het meer. Met een boot is het lichaam aan wal gebracht.

De politie Midden-Nederland wil weinig kwijt over het onderzoek en wilde eerder op de dag de identiteit van de overleden persoon niet bevestigen. „We hebben een actie in het kader van een lopend onderzoek naar een ernstig misdrijf”, aldus een woordvoerder.

Op de website politie.nl laat de politie donderdagavond echter weten dat het vermoedelijk om Boerenveen gaat.