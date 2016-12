Streefbedrag Zaanse Glazen Huis al binnengehaald

KOOG AAN DE ZAAN - Het is pas donderdagochtend, maar het streefbedrag van 10.000 euro is al gehaald. De teller staat op dat moment op 11.625 euro. ,,Nu hebben we een nieuw streefbedrag’’, kondigt Visser enthousiast aan. ,,We gaan voor de 15.000 euro.’’ ,,We zijn grensoverschrijdend bezig’’, grinnikt Holleman. En met de honger valt het nog alleszins mee, zeggen ze.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 22-12-2016, 17:38 (Update 22-12-2016, 17:38)

Even verderop zitten Christiannne van den Dongen (18) en Julia Vos (18) de nagels van bezoekers te lakken, in navolging van de 6-jarige Tijn die met zijn nagellakactie al meer dan een half miljoen euro heeft opgehaald. ,,We kwamen woensdagmiddag op het idee. Die avond zijn we meteen van start gegaan en vandaag zijn we ermee verder gegaan’’, vertelt Christianne. ,,We hebben toch nagellak genoeg.’’

Daar ontbreekt het inderdaad niet aan, gelet op de tafel waar een stuk of zestig nagellakpotjes staan uitgestald. Woensdag haalden ze met de actie tegen de zestig euro op. Woensdagmiddag stond de teller na een uur al op 35 euro.

Gemeente Zaanstad heeft 2000 euro gedoneerd en zorgt zaterdagmiddag voor een bus waarmee de dominees en andere geïnteresseerden naar het glazen huis in Breda kunnen afreizen om daar het totaal opgehaalde bedrag te overhandigen.