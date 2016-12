Politie vindt meer dan vuurwerk bij grote actie

ASSENDELFT/ZAANDAM - De politie heeft begin deze week een grote preventieve vuurwerkcontrole gehouden. Maar: er werden niet alleen kruitbommen gevonden. Agenten stuitten ook op wapens een hennepkwekerij.

Door Leander Mascini - 22-12-2016, 17:22 (Update 22-12-2016, 17:22)

De politie startte het onderzoek dinsdag in een woning aan de Gele Ring in Assendelft. In een vitrinekast lag een behoorlijke hoeveelheid wapens, waaronder messen, werpmessen, vlindermessen, en vuurwapens. Onduidelijk is nog of er met de vuurwapens ook echt geschoten kon worden. De politie nam de wapens in beslag. Er wordt onderzoek gedaan naar de (mogelijke) vuurwapens.

Ook bij een woning aan de Dorpsstraat in Assendelft werd geen vuurwerk gevonden. Wel lagen er een schuur bij het pand ongeveer 100 mortierbuizen. In een tweede schuur trof de politie bovendien een hennepkwekerij met 53 planten. Ook bleek hier de stroom buiten de meter om afgetapt te worden. De politie nam de hennep en de bijbehorende apparatuur in beslag.

In een schuur bij een woning aan de Bovenveen in Zaandam vond de politie dinsdagavond uiteindelijk illegaal vuurwerk. In de schuur lagen vijf cakeboxen en een lawinepijl. Het vuurwerk werd in beslag genomen.