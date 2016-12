Half jaar cel voor brandstichting flat

ALKMAAR/ZAANDAM - Een bewoner van een Zaanse flat werd in de nacht van 19 juli wakker en zag vlammen bij zijn voordeur. Hij zag dat een buurman bezig was brand te stichten in het trappenhuis van de flat. Zaandammer Gerbrand P.(37) moest hiervoor voor de politierechter in Alkmaar verschijnen, maar kwam niet opdagen. Politierechter Niels Boots veroordeelde de man tot een half jaar celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk voor poging tot brandstichting. Het vuur had alleen een deur vernield en was daarna gedoofd, maar of er gevaar bestond voor uitbreiding van de brand, bleef onduidelijk.

Door Jeannine Verhagen - 22-12-2016, 16:19 (Update 22-12-2016, 16:19)