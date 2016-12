Wormerveerse geldautomaat blijft leeg uit angst voor overval

Het vroegere bankgebouw aan de Zaanweg wordt tot appartementen verbouwd. Tekening: Kee Makelaar

WORMERVEER - De geldautomaat aan de Zaanweg in Wormerveer blijft nog een paar weken buiten werking. Dat is slecht nieuws voor het dorp dat toch al niet rijk is aan plekken om geld te trekken.

Door Willemien Schenkeveld - 22-12-2016, 16:15 (Update 22-12-2016, 16:18)

De geldautomaat in het winkelgebied is de enige 24-uurs geldmachine in het dorp. Verder telt Wormerveer alleen drie automaten in supermarkten een eind verderop. Banken zijn al een paar jaar verleden tijd.

De haperende gelduitgifte houdt verband met de verbouwing van het gebouw aan de Zaanweg, waar de...