Ravage in Zaandam door overstekende zwarte kat

Foto DNP.nu/Dirk-Jan Bood Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - Een overstekende zwarte kat zorgde woensdagnacht voor veel onheil op de Stationsstraat in Zaandam.

Rond kwart voor twee reed een automobilist vanaf de Westzijde de Stationsstraat in. Daar stak vlak voor hem een zwarte kat over. De bestuurder schrok hier zo van, dat hij de macht over het stuur verloor en twee geparkeerde auto's ramde.

Zijn eigen auto zat aan de voorkant helemaal in elkaar. Een tweede auto werd in de flank geraakt, de derde auto liep schade aan de achterkant op.

Er vielen geen gewonden.