Poelenburgse vlogger Ismail: hierbij mijn ’apologize’

NH Fragment uit de reportage van NH, met links Ilgun en rechts Rot.

ZAANDAM - De Zaanse vlogger Ismail Ilgun heeft woensdagavond op zijn Facebookpagina uitgebreid zijn excuses aangeboden, maar ook aangekondigd door te gaan met zijn vlogs. Het is het eerste online teken van leven van de vlogger nadat hij vrijdag werd vrijgelaten.

Door Floris van Bodegraven - 21-9-2016, 23:31 (Update 21-9-2016, 23:36)

“Ik heb vier dagen vastgezeten en nadat ik drie dagen ben weggeweest om mijn rust te pakken en een beetje hulp te krijgen met alles, zie ik alle artikelen”, begint de vlogger uit de wijk Poelenburg zijn lijvige post op zijn Facebookpagina. Hij verdedigt de inhoud van zijn vlogs: “Ik kan niet de mensen hun mond beheersen. Zoals ik al zei: ik film de wijk hoe ik het zie en meemaak.”

Treitervlogger

Ismail Ilgun kwam de laatste weken in het nieuws met zijn vlogs over het leven in de Zaanse wijk Poelenburg en werd bestempeld als ‘treitervlogger’. In sommige van zijn filmpjes was asociaal gedrag te zien.

Ilgun en zijn vrienden spraken onder andere in tv-programma Pauw over hun filmpjes en gingen daar de discussie aan met raadslid Juliëtte Rot (Democratisch Zaanstad). In de nasleep van de uitzending verhardde de situatie in de wijk: TV-ploegen zwermden om de Vomar aan de Heimanstraat, de hangplek van Ilgun en zijn vrienden. Verslaggevers van Geenstijl werden bekogeld met eieren. Niet veel later hield de politie de vloggende jongere samen met een aantal anderen aan.

“Iedereen heeft een bepaald beeld gekregen van de jongen die ik niet ben”, vertelt Ismail. “Ik beken dat ik dom gedrag heb getoond en bepaalde dingen online heb gezet die beter niet konden, maar dit had nooit zo ver moeten komen”, gaat de vlogger door het stof. “Iedereen die is beledigd, hierbij mijn apologize.”

Camera afgepakt

Volgens Ismail is zijn camera, zijn telefoon en zijn laptop afgepakt en mocht hij nadat hij weer op vrije voeten was Zaandam niet meer in. Ook mocht hij niets meer op social media plaatsen.

Toch is hij niet van plan te stoppen met zijn vlogs. “Ik hou rekening met de mensen die achter mij staan, ik ga z.s.m. weer vloggen. Ik stop nooiitt, al halen ze de betalingen weg.”

Tot slot haalt Ismail hard uit naar de media. “Bedankt voor alles, media, je hebt het 20000x erger gemaakt dan het al is.”