Zaanse jeugd exposeert met Instagramfoto’s

Foto’s Instagram The Game Vier van de foto’s die op de expositie te zien zijn.

ZAANDAM - Ruim achthonderd Zaanse kinderen uit groep zeven en acht dwaalden dit voorjaar over de Zaanse Schans met hun telefoon in de hand. Niet om selfies te maken, maar om vast te leggen wat ze om hen heen zagen voor het interactieve spel ’Instagram The Game’. Een selectie van al deze foto’s hangen nog tot 30 september in de Bieb in Zaandam.

Door Joëlla Angenentj.angenent@hollandmediacombinatie.nl - 21-9-2016, 17:34 (Update 21-9-2016, 17:34)

Fotografe Monique Anröchte uit Zaandijk, die het spel bedacht en ontwikkelde, is blij verrast door de kwaliteit van de...