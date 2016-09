DZ’er voelt zich als racist weggezet rond Poelenburg-kwestie

ZAANSTAD - Terwijl raadslid Juliëtte Rot het gezicht is van het ’genoeg’ tegen hangjongeren die de dienst uitmaken rond het winkelcentrum in Poelenburg, krijgen zij en haar partij DZ tegelijk racisme aangewreven en valt de partij uiteen.

Door Rob Swart - 21-9-2016, 16:29 (Update 21-9-2016, 16:56)

Volgens raadslid Eric Sellmeijer is er een lastercampagne op gang gekomen tegen zijn partij. De site DutchTurks.nl schetst met uitlatingen en standpunten van DZ het beeld van een extreem-rechtse partij. Nieuws over Poelenburg wordt in de hoek van racisme geplaatst. Vervolgens dragen raadsleden van SP en GroenLinks dat via de sociale media uit. De critici baseren zich volgens Sellmeijer op ’een samenraapsel van hele oude en minder oude, net zo irritant stomme en onware internetbraaksels van Aart Molenaar’. ,,Het ontzettend domme persoonlijke geraaskal van een ex-fractievoorzitter en slapend raadslid van DZ is te triest voor woorden.’’

Molenaar heeft problemen met zijn gezondheid en is al maanden niet in het stadhuis geweest. Hij is nog wel raadslid en zijn laatste openbare uitlating was dat hij zijn fractieleden wilde vervangen. Een harmonieuze terugkeer zit er niet meer in. Molenaar zette in de afgelopen weken bedenkelijke boodschappen s op Twitter en Facebook.

Sellmeijer stoort zich ook aan andere media, die verontwaardiging over treiterende jeugd in Poelenburg duiden als een vorm van racisme. ,,DZ, met een raadslid (Sellmeijer zelf, red.) dat Nederlandse taalles geeft aan een Soedanese asielzoeker? Over Rot schrijft Sellmeijer: ’Heeft zij in haar strijd om een normaal bestaan voor iedereen in Poelenburg ook maar één keer het woord 'Turk' of 'Moslim' of 'Islam' gebruikt?’