Zaandammer Ilgun zocht hulp om vlogs positiever te maken

NH Fragment uit de reportage van NH, met links Ilgun en rechts Rot.

ZAANDAM - De Zaandamse vlogger Ismail Ilgun is op de dag voorafgaande aan de tv-uitzending van ’Pauw’ bij het sociaal wijkteam geweest om zijn filmpjes over Poelenburg ’positief’ te maken.

Door Rob Swart r.swart@hollandmediacombinatie.nl - 21-9-2016, 14:35 (Update 21-9-2016, 14:37)

De jonge Poelenburger was geschrokken van de publicaties naar aanleiding van zijn vlogs, toen nog alleen in deze krant en in De Telegraaf. Hij wilde het anders aanpakken en zou eind vorige week nader bespreken hoe dat te doen.

’s Avonds was in het televisieprogramma ’Pauw’ te zien hoe Ilgun raadslid Juliëtte Rot (Democratisch Zaanstad) aansprak en hoe zijn vrienden zich manifesteerden. Vervolgens verhardde de situatie rond de filmende jongeren in Poelenburg, met een aantal aanhoudingen als gevolg.

Jongerenwerkers Zaanstad afgedankt

Henk Huisman zal niet beweren dat het dé oorzaak is van de problemen in Poelenburg. Maar de manier waarop Zaanstad met het jongerenwerk is omgegaan, heeft naar zijn idee zeker geen goed gedaan aan de verstandhouding tussen de jeugd en het gezag.

Wethouder Jeroen Olthof van de gemeente Zaanstad had die wending niet zien aankomen. Zeker niet omdat de groep rond Ilgun niet als riskant werd beschouwd.

In de jongerenaanpak hadden kort daarvoor nog drie andere groepen voorrang gekregen. „Er was geen aanwijzing dat het hier zo zou escaleren”, stelt de wethouder.