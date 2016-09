Jongerenwerkers Zaanstad afgedankt

ZAANSTAD - Henk Huisman zal niet beweren dat het dé oorzaak is van de problemen in Poelenburg. Maar de manier waarop Zaanstad met het jongerenwerk is omgegaan, heeft naar zijn idee zeker geen goed gedaan aan de verstandhouding tussen de jeugd en het gezag.

Door Rob Swartr.swart@hollandmediacombinatie.nl - 21-9-2016, 14:23 (Update 21-9-2016, 14:31)

Henk Huisman werd afgewezen voor zijn eigen baan

Huisman was zesentwintig jaar lang het gezicht van het jongerenwerk in Zaanstad. Serieuze overlast met hangjongeren in Assendelft, Wormerveer en Krommenie heeft hij meer dan eens beteugeld en misschien nog vaker voorkomen.

Totdat een paar jaar geleden het welzijnswerk werd aanbesteed. Verschillende jongerenwerkers die in Zaanstad werkten, mochten naar hun ’eigen baan’ solliciteren en zijn allemaal afgewezen. Huisman: ,,Wij kregen allemaal hetzelfde antwoord, dat er op neer kwam dat we niet geschikt waren.’’

Het jongerenwerk begon als het ware bij nul. ,,Er waren partijen die vonden dat er te veel ervaring werd weggegooid. Maar na een tijdje is die kritiek verstomd.’’

Huismans boosheid was zo goed als weg, maar steekt weer de kop op nu hij ziet hoe het misliep in Poelenburg. ,,Jongerenwerk is een vak apart. Je moet heel goed kunnen communiceren, geen draaikont zijn, betrouwbaar en duidelijk zijn. Het maakt veel uit wie het doet.’’

Ook verschillende raadsfracties vinden dat het jongerenwerk de afgelopen jaren ten onder is gegaan aan zuinigheid.

Volgens wethouder Jeroen Olthof is het jongerenwerk veranderd maar niet verminderd. Onder de nieuwe aanbieder Dock is de aanpak is niet meer gericht op groepen, maar op individuen. Het centrale punt is niet meer een buurthuis, maar de straat.

Elke jongere die bij een groep hoort komt onder het vergrootglas en er wordt samen met ouders bepaald wat nodig is. De gedachte is dat verbieden, wegsturen en straffen niet voldoende is. Volgens Olthof moet iedere jongere ook perspectief hebben. Wat dat is, is voor iedereen anders. Vandaar de individuele aanpak. In juni is de groep in Poelenburg lager op de lijst gezet omdat het zo goed ging.

Desondanks is er dagelijks contact. De vier jeugdhandhavers in de wijk spreken de jongeren elke dag. Zaanstad is van plan het aantal volgend jaar uit te breiden naar zes. Dat was al de bedoeling voor de situatie in Poelenburg ontspoorde door de filmpjes van Ismail Ilgun. Daarna hebben partijen in de gemeenteraad te kennen gegeven nog meer jongerenwerk te willen.