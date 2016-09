Zeilend de wereld rond vanaf Zaandam: ,,Het is soms pittig’’

archieffoto Wim Egas Het gezin vlak voor vertrek afgelopen juni in Zaandam.

ZAANDAM - De wereld over per zeilboot mét een kind van 20 maanden. Bas Coesel (47) en Donatien de Graaff (41) waagden zich eraan en vertrokken medio juni vanaf watersportvereniging Bruynzeel in Zaandam. Hoe vergaat het hen op zee?

Door Sebastiaan van Loosbroek - 21-9-2016, 13:11 (Update 21-9-2016, 13:11)

Hoe voortvarend begon de reis?

,,Omdat de wind op onze vertrekdatum helemaal uit de verkeerde hoek kwam, konden we niet via IJmuiden de Noordzee opgaan. We hebben besloten om de ’Staande mastroute’ te gaan varen. Dat is binnendoor via Haarlem, Lisse en Gouda naar...