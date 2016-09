Wapen, drugs, vuurwerk en vals geld in woning gezochte Zaandammer

ZAANDAM - Een 36-jarige man is dinsdagavond rond 20.45 uur aangehouden in een woning aan de Tolstoistraat in Zaandam. In de woning werden diverse soorten drugs, een wapenstok, vuurwerk en vals geld gevonden.

De man was niet de bewoner van het pand, de politie was eigenlijk voor die persoon aan de deur gekomen omdat deze nog een ’onherroepelijk vonnis’ open had staan. Deze persoon bleek niet thuis te zijn.

Toen de deur open werd gedaan door de 36-jarige man controleerden agenten de woning om te kijken of de gezochte persoon echt niet thuis was. Tijdens deze controle werden tientallen Xtc-pillen, amfetamine, meerdere hennepplanten en een aantal zakken met hennep gevonden. Daarnaast werd er ook een wapenstok aangetroffen, illegaal vuurwerk en vals geld.

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau.