Verwarde moeder schakelt brandweer in voor ’bekneld kind’

Foto: DNP.NU

KROMMENIE - De brandweer, politie en ambulancedienst werden woensdagochtend opgetrommeld voor een noodsituatie in een woning aan de Landzichtlaan in Krommenie. Een moeder dacht dat haar kind vast zat ergens in het pand.

De brandweer ging in de woning op onderzoek uit, maar trof uiteindelijk niemand aan. De moeder bleek verward te zijn en had last van waanideeën. De ambulancedienst heeft zich over haar ontfermd.