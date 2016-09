Pas geopende La Bamba in verhuur

KROMMENIE - Aannemer Jan Piet Leguijt, eigenaar van het Krommeniese pand waar tot voor kort café La Bamba zat, zoekt een nieuwe ondernemer die een horecazaak wil opzetten. Sinds maandag 22 augustus is La Bamba, naast de Vermaning op de Noorderhoofdstraat, gesloten. Huurder Ed Bakker kon het wegens gezondheidsproblemen niet meer bolwerken.

Door Dorien Knijnenberg - 20-9-2016, 15:58 (Update 20-9-2016, 15:58)

Wat er precies aan de hand is wil de teleurgestelde, voormalige uitbater niet zeggen. Zijn bruin café is een jaar open geweest. Leguijt zegt dat Bakker een huurachterstand had.

De vastgoedbezitter...