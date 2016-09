Oostzaan te klein voor technofestival

OOSTZAAN - Feestgangers op de vluchtstroken van de snelweg, uitpuilende pendelbussen en een dorp dat onbereikbaar wordt door duizenden auto’s. Oostzaan kan de groeiende verkeersdrukte niet aan van het jaarlijkse technofestival Welcome to the future.

Door Dominic Schijven - 19-9-2016, 18:52 (Update 19-9-2016, 18:52)

De straten van het dorp lopen vast door de grote hoeveelheid verkeer tijdens het zomerse feest op Het Twiske waardoor hulpdiensten de bestemming moeilijk kunnen bereiken. Dat blijkt uit de evaluatie van het technofestival.

,,Het belangrijkste aandachtspunt zijn de verkeersstromen door Oostzaan, tijdens de instroom was Oostzaan zeer...