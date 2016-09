Moeiteloze terugkeer Parkpop

foto Jolanda Hoogendoorn Parkpop in Krommenie had voor het laatst plaats in 2013.

KROMMENIE - Moeiteloos pakt caféhouder Ad de Lange de draad van Parkpop in Krommenie weer op. Het muziekfeest, dat twee jaar lang niet is gehouden, keert komende zaterdag terug in het dorp.

Door Dorien Knijnenberg - 19-9-2016, 16:24 (Update 19-9-2016, 16:24)

De Krommenieër kent het draaiboek nog feilloos. De Lange zegt zonder problemen het Agathepark weer te mogen gebruiken. ,,De beheerders weten uit het verleden dat ik het altijd netjes achterlaat.’’ Het festijn bestaat al lang. De eerste editie had plaats in 1991.

De eigenaar van café Babbels laat dit jaar zes...