Moskee Poelenburg bedreigd met dreigbrief

ZAANDAM - De Sultan Ahmetmoskee in Zaandam heeft aangifte gedaan van bedreiging via een dreigbrief. Dat bevestigt een woordvoerster van de politie.

Door Ivo Laan - 19-9-2016, 14:19 (Update 19-9-2016, 14:19)

Ook zijn afgelopen weekend banden lek gestoken van auto’s op het parkeerterrein bij de moskee aan straat Poelenburg. De politie wil verder niks zeggen over de aard van de bedreiging. Er is nog geen verdachte in beeld. Het moskeebestuur was niet bereikbaar voor commentaar.

Intussen probeert Poelenburg tot rust te komen, na de gebeurtenissen van afgelopen weken. Ook de journalist Fatih...