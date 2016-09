Jessica Effah in finale van Miss Africa NL

ASSENDELFT - De Zaanse Jessica Effah (21) is zaterdag 22 oktober finaliste van de verkiezing Miss Africa Netherlands.

Door Ronald Massaut - 19-9-2016, 11:54 (Update 19-9-2016, 11:54)

De geboren Krommeniese is één van de titelkandidaten, voortgekomen uit een casting die deze zomer werd gehouden. De verkiezing vindt voor de vierde keer plaats en heeft mede als doel om de positie van van origine Afrikanen en vooral Afrikaanse vrouwen in Nederland te versterken.

De finale is in theater De Meerse in Hoofddorp. De winnares mag ook meedoen aan de verkiezing Face of Beauty International.