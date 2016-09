Zaterdagse lightversie: 10 kilometer wandelen

Foto Ella Tilgenkamp Fotografie Deelnemers aan de Dam tot Dam wandeltocht op de Schellingwouderbrug.

ZAANDAM - Petra Tervoort en Mirjam Vogel poseren arm in arm, de eerste met de camera in de aanslag. Het tweetal is net de finish gepasseerd na tien kilometer wandelen en legt het moment vast met een ‘selfie’. ,,Of de foto straks op Facebook gaat?’’ De dames giechelen. ,,Ik weet niet eens hoe dat werkt!’’ Iets verderop staat Rob van Drimmelen met een biertje in zijn hand te genieten van de sfeer. Hij heeft er met zijn groep twintig kilometer op zitten. ,,Ik heb echt genoten.’’

Door Tom Flipse - 19-9-2016, 9:40 (Update 19-9-2016, 9:40)

Van Drimmelen rende de Dam tot Damloop in het verleden twee keer. ,,Toen had ik iets meer het feestgevoel. Op de zondag is het toch wat drukker’’, herinnert hij zich. ,,Eigenlijk is deze zaterdagse wandeltocht de lightversie. Maar dat betekent niet dat het niet leuk was. Omdat het tempo lager is, maak je veel sneller contact met andere mensen. We hebben vandaag niets te klagen. Het is mooi weer, er is muziek, eten, drinken. Helemaal top!’’

Ondertussen voegen Tervoort en Vogel zich weer bij hun groep. Allemaal dragen ze een shirt waarop ’Ben van der Eng’ staat, met daaronder ‘Special Needs Judo Foundation’. ,,Een grootheid in het G-judo’’, beschrijft Tervoort de man. ,,Maar helaas niet meer onder ons. Hij overleed een jaar geleden op 62-jarige leeftijd.’’ Van der Eng was voorzitter van de Nationale Commissie Judo voor mensen met een beperking en richtte onder meer de judovereniging ’Beter’ op. Tervoort en Vogel zijn beiden moeder van een kind met een beperking en op die manier verbonden aan de club.

Van der Eng’s vrouw Wil zet de ’missie’ – het groot maken van g-judo – voort. ,,Het doet gehandicapten heel erg goed om te sporten. Of de beperking nu geestelijk of lichamelijk van aard is. Ik zet me nu in voor deze mensen, precies zoals Ben het had gewild. Op dit moment telt de vereniging zo’n 150 leden. Vandaag zijn we met een deel van de leden een gezellig dagje uit.’’

De Utrechtse student biologie Sjoerd Banken rijdt het weekend rond op een knalgele NS-fiets; een soort fietstaxi. Met een opperbest humeur vraagt hij of mensen een lift willen. ,,Waar moet je heen? Ik breng je wel!’’

Een ritje in de ’fietstaxi’ zorgt voor veel wijzende vingers. Banken reageert vaak met een opgewekte groet. ,,Kinderen vinden het fantastisch, maar ook afgepeigerde wandelaars zijn vaak erg dankbaar als ik ze even naar het station breng’’, lacht de student. ,,Of het zwaar is? Nee, dat valt nog wel mee. Al beginnen mijn benen wel een beetje te verzuren.’’ Tijdens de rit van ruim vijf minuten gaat het vaak over de meiden die gebruikmaken van zijn taxidiensten. ,,Het is soms erg gezellig. Of ik al een telefoonnummer heb? Nee, dat niet. Ik kreeg wel een kus van een oudere dame.’’

Wandelaars met minder geluk zijn veroordeeld tot een rit in de pendelbus die met haar beslagen ramen, grote hitte en vele zweetdruppels veel weg heeft van een Turks stoombad. De route van het Dam tot Dam Park naar de ophaalplaats is ruim een halve kilometer. Enkele uitgeputte deelnemers tonen zich niet gelukkig met deze ’verlenging’ van de wandeltocht. ,,Dit is belachelijk, echt belachelijk’’, klinkt het in plat Amsterdams. ,,We hadden net zo goed zelf naar het station kunnen lopen.’’ Omstanders halen hun schouders op bij het horen van de woorden. ’We zijn hier om te wandelen toch?