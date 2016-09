Tegenstanders Ondernemersfonds Zaanstad roeren zich

ZAANDAM - Op de valreep van de voordracht van het gemeentebestuur over het Ondernemersfonds Zaanstreek neemt de weerstand toe. Wouter Veenis, voorzitter van manege De Blijde Ruiters, wil het verzet tegen het fonds kanaliseren. "Het is onnodig, omslachtig en zó in strijd met vrij ondernemerschap."

Door Ronald Massaut - 19-9-2016, 7:37 (Update 19-9-2016, 7:37)

Veenis moet haast maken, want de voorstanders verwachten dat het gemeentebestuur zich al een dezer dagen positief zal uitspreken voor invoering van het fonds. Dit fonds moet het ondernemingsklimaat bevorderen. Alle niet-woningen, worden extra belast met 70 euro...