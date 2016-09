Hardloopster Dam tot Damloop gereanimeerd

Foto: Rien Floris

ZAANDAM - Een 25-jarige hardloopster uit Amsterdam is zondagmiddag rond kwart over twee, vlak voor de finish van de Dam tot Damloop gereanimeerd. De loopster werd onwel en snel opgevangen door twee EHBO-teams die de reanimatie begonnen. Even later kwamen twee ambulances om assistentie te verlenen.

Door Rien Floris - 18-9-2016, 15:26 (Update 18-9-2016, 16:53)

Twee EHBO’ers zagen dat het niet goed ging met de loopster en tikten haar vlak voor de finish uit de wedstrijd. Vervolgens bleek een ranimatie noodzakelijk.

De reanimatie op straat duurde circa een kwartier om het slachtoffer te stabiliseren. Familie die langs de route stond, kreeg de schrik van hun leven.

Volgens directeur Jacques Loomans van Le Champion die de Dam tot Damloop organiseert, is het slachtoffer afgevoerd naar het VU Medisch centrum. Het slachtoffer ging met kloppend hart de ambulance in.

Tijdens de Dam tot Damloop melden zich doorgaans enkele honderden mensen bij de EHBO met blaren, uitputtingsverschijnselen en sportblessures. In 2009 en 2014 waren er dodelijke slachtoffers bij de loop te betreuren vanwege een ‘heatstroke’ en hartstilstand.