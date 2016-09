Kuieren, ’graaien’ en proeven op de braderie in Krommenie

KROMMENIE - Traditie is traditie. Op de derde zaterdag van september is het braderie in Krommenie. De Zuiderhoofdstraat als één grote marktstraat met aan beide zijden kramen. Kuieren over de markt, graaien in de kledinguitverkoop en proeven. Ook van de heerlijkste taarten. De opbrengst gaat naar het Agathepark. „Ze kunnen wel een duwtje in de rug gebruiken´´, vindt Joke Fieseler van de Werkgroep Krommenie.

Door Ronald Massautr.massaut@hollandmediacombinatie.nl - 18-9-2016, 13:59 (Update 18-9-2016, 14:10)

De Werkgroep is een paar jaar geleden tot stand gekomen. ,We hebben hier zo´n mooi centrum. Kijk eens...