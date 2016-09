Amsterdammer (22) beroofd in Zaandam

ZAANDAM - Twee mannen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een 22-jarige Amsterdammer beroofd in de Westerwateringtunnel aan de Provincialeweg in Zaandam.

Door internetredactie - 18-9-2016, 13:25 (Update 18-9-2016, 13:25)

Het slachtoffer reed met een groepje vrienden door de tunnel toen ze werden klemgereden door twee mannen op brommers.

De 22-jarige Amsterdammer moest onder bedreiging van geweld zijn bezittingen afstaan. Ze gingen er vandoor met onder andere zijn portemonnee en identiteitskaart.

Signalement

De politie heeft signalementen van de verdachten vrijgegeven.

Beiden verdachten zijn mannen van tussen de 26 en 35 jaar. Een is mogelijk van Indische of Hindoestaanse afkomst, heeft een stevig (vadsig) postuur met een bol, rond en breed gezicht. Hij is tussen de 1.70 en 1.79 meter lang en rechtshandig.

Hij had een baard en zwart, glad en kort haar. Hij droeg een zwarte leren jas en een zilverkleurige integraal helm.

De tweede verdachte had een negroïde uiterlijk en een mager, tenger postuur en een ingevallen gezicht

Hij is tussen de 1.80 en 1.89 met lang heeft zwart haar en een snor.

Ze reden op een zwarte en een rode scooter van het type Kymco. Ze reden zonder windschermen.

De politie vraagt getuigen zich te melden via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).