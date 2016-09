Politie zoekt getuigen gewapende overval Zaandam

ANP

ZAANDAM - De politie is op zoek naar getuigen van de gewapende overval op een Aldi-filiaal aan de Dr. H.G. Scholtenstraat in Zaandam, die vrijdagavond rond 21.00 uur plaatsvond.

Door Daniël Mol - 17-9-2016, 14:46 (Update 17-9-2016, 14:57)

Twee daders bedreigden het winkelpersoneel met een vuurwapen en gingen er daarna met een onbekend geldbedrag van door. Niemand raakte hierbij gewond.

De politie werd gealarmeerd en heeft onder meer een speurhond ingezet, sporenonderzoek verricht, een oproep via Burgernet gedaan en social media ingezet. Dit heeft tot op heden niet geleid tot de aanhouding van de daders. De politie is nu op zoek naar meer getuigen die iets kunnen vertellen over de daders.

Het signalement van de twee overvallers is te lezen op de website van de politie. Na hun misdrijf liepen ze de winkel uit in de richting van de Slachthuisbuurt. Even verderop hebben ze mogelijk gebruikt gemaakt van een voertuig.