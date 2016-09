Opinie: Het recht is kleurenblind en geldt voor iedereen

ZAANDAM - In ’Het dilemma van ’Poelenburg’ (Sam Trompert NHD 15-09) wordt zichtbaar hoe de politie uit Zaanstad meewerkt aan de schending van de rechtsstaat.

Door Joop Klinkhamer, Edam - 16-9-2016, 21:56 (Update 16-9-2016, 22:17)

Namelijk: als iemand aangifte wil doen omdat hij wordt uitgescholden voor ’kankerhomo’ dan is dat volgens Artikel 266: eenvoudige belediging. Dan geldt: elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, wordt bestraft met ten hoogste drie maanden cel of een geldboete van de tweede categorie (met een maximum van 4.050 euro). Dus geen...