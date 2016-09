Zaanse Uitvindingen (12): In de hele wereld kennen ze de ’Zaandam’

ZAANDAM - ’Zaandam’, dat is niet alleen een plaats, maar ook een begrip in de internationale grafische industrie. Een ’Zaandam’ is een machine die krankzinnig snel - tegenwoordig tot 30.000 exemplaren per uur - folders, tijdschriften of kranten vouwt en verpakt. Er ligt een batterij aan patenten aan ten grondslag en een geschiedenis, die begint bij een smederijtje op de Zuiddijk.

Door Willemien Schenkeveld - 16-9-2016, 21:55 (Update 16-9-2016, 22:13)

En maar zoeken naar een eigen product. En maar zoeken. Het was, in de na-oorlogse jaren van de wederopbouw, een haast...