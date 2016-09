’Treitervlogger’ uit Poelenburg vrijgelaten

Fragment uit de reportage van NH, met links Ilgun en rechts raadslid Juliëtte Rot.

ZAANDAM - De 19-jarige Ismail Ilgun is vrijdag op last van de officier van justitie vrijgelaten met een gebiedsverbod en verplichte begeleiding door de reclassering.

Door Internetredactie - 16-9-2016, 13:45 (Update 16-9-2016, 14:35)

De gemeente Zaanstad start bovendien meteen met een begeleidingstraject van de Zaandammer en zijn familie.

Het strafrechtelijk onderzoek, onder meer naar de in beslag genomen gegevensdragers, wordt voortgezet.

Daarna beslist het Openbaar Ministerie over een strafrechtelijke vervolging. De ’treitervlogger’ wordt op dit moment naast opruiing ook verdacht van het aanzetten tot geweld. Hij zou hebben gefilmd hoe twee jongens dreigen met een boksbeugel en een stroomstootwapen. In het filmpje wordt gedreigd. Ilgun zou het filmpje openbaar hebben gemaakt.

Het gebiedsverbod geldt voor de directe omgeving van de Vomar supermarkt in de E.Heimansstraat, liet het OM weten. Daar geldt ook een samenscholingsverbod. Bovendien zijn op initiatief van gemeente, politie en Openbaar Ministerie camera's opgehangen.

In totaal zijn de afgelopen dagen vijftien arrestaties verricht in Zaandam.

Dagvaarding

De twee jongens die in het filmpje te zien zijn, zijn aangehouden. De officier van justitie heeft een van hen donderdagavond met een dagvaarding en een gebiedsverbod heengezonden. De ander is ook met een gebiedsverbod heengezonden, de officier beslist op een later moment over een eventuele vervolging.

Een aantal meerderjarige verdachten werd donderdagavond aangehouden na een opstootje, dat ontstond toen een cameraploeg stond te filmen. Vier jongeren hebben van de officier van justitie een strafbeschikking van 600 euro gekregen voor belediging van de politie.

Eén verdachte zit vast voor bedreiging. Het onderzoek naar een zesde verdachte (belediging politie) loopt nog, hij is in afwachting daarvan vrijgelaten.

De politie heeft daarnaast drie personen beboet voor het overtreden van het samenscholingsverbod.