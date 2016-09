Mysterie rond tientallen schilderijen van Sjouke Jan Veldhuis

ZAANDAM - Tientallen schilderijen van schepen heeft Zaandammer Sjouke Jan Veldhuis in zijn leven geschilderd. Omdat hij een fascinatie had voor de scheepvaart en alles eromheen. Al die tijd bleef hij amateurkunstenaar. Althans, hij wilde de kunstwerken zelf houden en niet in de verkoop doen. Inmiddels zouden al zijn werken verdwenen zijn, vertelt zijn boezemvriend en scheepsfanaat Harm Brink (79).

Door Sebastiaan van Loosbroek - 16-9-2016, 10:50 (Update 16-9-2016, 10:50)

Vernietigd

Door de jaren heen heeft Veldhuis tegen de veertig schilderijen gemaakt. Nooit zijn ze in de verkoop gegaan, zegt Brink. Op twee...