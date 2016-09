Uitspraak kort geding: De Roos mag Gülenschool genoemd worden, Fetoschool niet

HAARLEM, ZAANDAM - De islamitische basisschool De Roos uit Zaandam mag een 'Gülenschool' genoemd worden, maar de term 'Fetoschool' mag niet gebruikt. Dat heeft de Haarlemse rechtbank vrijdagmorgen in kort geding uitgesproken.

Door Willemien Schenkeveld - 16-9-2016, 11:14 (Update 16-9-2016, 12:01)

Ook stelt de rechter dat de ouders geen onrechtmatige druk op andere ouders hebben uitgeoefend.

Iedere keer dat de ouders de school een terroristenschool of iets dergelijks noemen, moeten zij 1000 euro dwangsom betalen. Tot een maximun van 10.000 euro.

De andere eisen van de school, zoals opheffing van de Whatsappgroep en de rectificatie, wijst de rechter af.

'Tevreden'

Advocaat Marcel Dekker: ,,De school is in principe tevreden met deze uitspraak, de kern van de eis was dat bewoordingen als 'terroristenschool' van tafel gingen."

Advocaat E. Köse van de gedaagde moeders: ,,Dit is een belangrijke uitspraak, in die zin dat blijkbaar 'Gülenscholen' als zodanig mogen worden bestempeld. Als er activiteiten zijn die daarop wijzen."

Advocaat Dekker: ,,Volgens mij kloppen de beweringen van de ouders over Gülenachtige activiteiten niet. Maar daar kon ik tijdens de zitting niet op reageren."

Bestuursvoorzitter Mustafa Derin geeft nog geen commentaar.

Vonnis

In het vonnis staat o.a: ,,De aanduiding in de Whatsappgroep dat De Roos een school is van landverraders, terroristen en moordenaars zijn ernstige beschuldigingen die door gedaagden niet feitelijk onderbouwd zijn. Een beroep op de gebeurtenissen in Turkije op 15 juli 2016 en daarna, en op de omstandigheid dat president Erdogan Gülen als het brein achter de mislukte staatsgreep ziet, zijn daarvoor onvoldoende. Die uitlatingen zijn dus onrechtmatig en dragen bij aan schadelijke beeldvorming over De Roos. Ook de benaming 'Fetoschool' belastert De Roos."

Het vonnis vermeldt ook: ,,Er is in de Whatsappgroep wel druk op ouders uitgeoefend, maar deze was niet intimiderend en ontoelaatbaar. De (besloten, red.) groep was immers voor gelijkgestemden opgericht.''

De gedaagde moeders zijn geen van allen oprichters van een Facebookpagina, dus kunnen zij die pagina ook niet opheffen.

Aanleiding kort geding

De islamitische basisschool spande het kort geding aan tegen vier moeders omdat zij andere ouders onder druk zouden hebben gezet hun kind van school te halen. Ze hadden een Whatsappgroep Hand in Hand tegen Feto opgezet. Zo noemt de Turkse regering de Gülenbeweging. Die zou een 'terroristische organisatie' zijn. Circa honderdtachtig leerlingen hebben de school verlaten. Die ontkent een Gülenschool te zijn. Wel zijn directieleden aanhangers van deze zeer invloedrijke prediker.

De school had onder meer rectificatie gevraagd middels een advertentie op een prominente plek in dagblad De Telegraaf.

