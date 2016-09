Absoluut geen ’eigen buurthuis’ voor jongeren Poelenburg

ZAANDAM - Er is geen sprake van dat de gemeente een onderkomen zonder toezicht (’een eigen buurthuis’) wil creëren voor de jongeren die in Poelenburg overlast veroorzaken.

Door Willemien Schenkeveldw.schenkeveld@hollandmediacombinatie.nl - 15-9-2016, 20:51 (Update 15-9-2016, 20:54)

Van zoiets kan geen sprake zijn, stelt Zaanstad op de gemeentelijke website in een Vraag&Antwoord artikel over de Poelenburgperikelen.

Daarvoor hebben deze jongeren zich in het verleden in wijkcentrum de Poelenburcht te veel misdragen. (Onder meer gijzelden ze de jongerenwerker, vertelde buurthuis-bestuurder Erwin Stam woensdag in Noordhollands Dagblad). Ze zijn wel welkom op de openlucht-jongerenhangplek in de wijk (zonder toezicht), in de Poelenburcht en bij de moskee (beide met toezicht).

Volgens de gemeente worden in Poelenburg acht jongeren speciaal in de gaten gehouden. Of omdat ze veel overlast veroorzaken, of omdat ze juist ’een positieve rol kunnen spelen’. In totaal hangen er in de wijk in verschillende groepjes dertig, veertig jongeren rond.

De politie benadrukt desgevraagd dat de aanhouding van vlogger Ismail Ilgun vooraf aan de wet is getoetst. ,,Dat moet altijd bij een aanhouding buiten heterdaad.

Er wordt bijvoorbeeld gekeken of het proportioneel is’’, zegt woordvoerder R. Veen. Hij weet niet of de toestemming door het OM dan wel door iemand binnen de politie is verleend. Er bestaan vraagtekens bij de aanhouding met de zware aanklacht van ’opruiing’.