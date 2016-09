Belager cameraploeg Powned opgepakt in Poelenburg

Powned.tv

ZAANDAM - Een 17-jarige Zaandammer is donderdagmiddag opgepakt in zijn woonplaats in de wijk Poelenburg. Volgens de politie had de jongen dinsdag een cameraploeg van Powned belaagd.

De jongen zou onder andere eieren naar de cameraploeg hebben gegooid bij de Vomar. Hij werd herkend op camerabeelden.

De tiener zit momenteel vast op het politiebureau. Het onderzoek van de politie loopt en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.