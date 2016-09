Gluurder Rosmolenbuurt moet verplicht in therapie

ALKMAAR/ZAANDAM - Een 45-jarige man uit Zaandam is gisteren in Alkmaar veroordeeld, omdat hij in juni en juli meerdere vrouwen uit de Rosmolenbuurt in hun woning heeft begluurd.

Door Frits Verhagen - 15-9-2016, 15:50 (Update 15-9-2016, 15:50)

Politierechter Patijn legde hem een maand voorwaardelijke celstraf op en verplichte behandeling voor zijn ontremde seksueel gedrag en zijn drankverslaving.

Zaandammer Dave S. werd begin juli opgepakt nadat hij in de achtertuin van een vrouw uit de Rosmolenbuurt naar binnen had staan kijken. Dat had hij daarvoor al meerdere keren gedaan. S. gaf bij de...