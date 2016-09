Joël en Paywast uit Koog aan de Zaan: twintig dartelende vingers op de piano

Foto Erik Rietman Joël (links) en Paywast. Joël: ,,Het is veel leuker om met zijn tweeën te spelen; er is veel meer actie.’’ Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - Joël Hillebrandt (11) en Paywast Ahmad (10) verschijnen vrijdagavond in de tweede aflevering van Superkids. Johnny de Mol en Wendy van Dijk zijn in deze talentenjacht van RTL op zoek naar kinderen met een uitzonderlijk talent, en hun oog is gevallen op het pianospelende duo uit Koog aan de Zaan.

Door Daan Keijzer - 15-9-2016, 13:23 (Update 15-9-2016, 13:25)

,,Jullie moeten niet vergeten alle klasgenootjes te vertellen dat ze moeten kijken vrijdag, hè?’’, herinnert Rogier Hillebrandt zijn zoon als ze de Verkadezaal van Fluxus betreden. Het blijkt een nuttige...