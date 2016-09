Krakers K. Kanstraat verven gevel, stoppen lekkage en ruimen op

ZAANDAM - De krakers in het pand aan de K. Kanstraat 2 in Zaandam zijn maar begonnen met wat werkzaamheden aan het pand. Ze zitten er al een maand, maar de pandeigenaar en diens advocaat nemen vooralsnog geen maatregelen.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 15-9-2016, 12:06 (Update 15-9-2016, 12:06)

Pandeigenaar Ramon Porsius wil nog steeds niet kwijt wat hij en zijn advocaat met de krakers van plan zijn. Waarschijnlijk omdat er nog geen plan is. ,,Het lijkt wel alsof het de eigenaar weinig uitmaakt’’, zegt krakerswoordvoerder Koen, die niet met volledige naam wil worden genoemd. ,,Het zou dus nog wel een tijdje kunnen duren.’’

Of het nu kort of lang duurt, de krakers zijn maar begonnen het pand wat leefbaarder te maken. ,,Dat komt het pand alleen maar ten goede.’’ Ze hebben de buitengevel geverfd, zijn lekkages in het dak aan het verhelpen en ruimen binnen troep op.

Porsius liet zich ontvallen dat er wat incidenten zijn geweest in en om het pand, maar wat er is gebeurd wil hij niet zeggen. Koen: ,,Het enige wat ik kan bedenken is het incident waarbij we de deur hebben geschuurd. Een omwonende heeft de politie gebeld omdat hij dacht dat er met gereedschap geprobeerd werd de deur open te breken. Maar we waren met een schuurmachine bezig, zodat we de deur daarna konden gaan verven.’’ De politie vond het volgens Koen geen probleem, bleek nadat die het pand had bezocht.

Hoewel de krakers zich het pand dus steeds meer toe-eigenen, zijn ze niet blij met de onzekerheid. ,,Het is lastig om elke keer stilte van hun kant te hebben.’’