GGD Zaanstreek-Waterland start specifieke aanpak tegen suïcide

ZAANSTREEK - GGD Zaanstreek-Waterland heeft - als een van de zeven regio’s in Nederland - een specifieke aanpak klaarliggen om het aantal zelfmoorden in deze regio terug te dringen. Volgens Sandra Bleeker van de GGD zijn er jaarlijks ongeveer dertig zelfmoorden in Zaanstreek-Waterland. Daarmee springt de regio er niet negatief uit in vergelijking met andere regio’s, maar ’iedere suïcide is er een te veel’, stelt Bleeker. Ook krijgt de GGD dagelijks twee of meer meldingen van zelfmoordpogingen of -gedachten.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 15-9-2016, 12:05 (Update 15-9-2016, 12:46)

GGD Zaanstreek-Waterland gaat op twee manieren proberen het aantal zelfmoorden terug te dringen. Enerzijds gaat ze ’gatekeeperstrainingen’ aanbieden aan onder meer huisartsen, wijkteams en NS-personeel. Zij moeten leren signalen van mensen die suïcide willen plegen beter te herkennen en bespreekbaar te maken. Anderzijds wil de GGD het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg (MOB) versterken. ,,Van de mensen die een niet geslaagde poging hebben gedaan, krijgt zeventig procent naderhand niet de juiste hulp’’, stelt Bleeker. Dat geldt ook voor de naasten van deze personen. De GGD gaat deze groep niet zelf behandelen, maar heeft als taak hen naar de juiste zorg te leiden.

Welke risicogroepen er in de regio zijn, heeft de GGD nog niet in beeld. Wel weet Bleeker dat landelijk gezien onder mannen van middelbare leeftijd relatief veel zelfmoord voorkomt. Of een doodswens onder die groep ook veel voorkomt in de regio, gaat de GGD steekproefsgewijs uitzoeken via een schriftelijke en digitale vragenlijst. Eén vraag is: ’Heeft u er in de laatste 12 maanden wel eens serieus over gedacht een eind te maken aan uw leven?’

Hoeveel zelfmoorden Zaanstreek-Waterland jaarlijks per gemeente kent, weet de GGD niet. ,,We werken met indexcijfers. Exacte cijfers zijn er vaak niet omdat het aantal in sommige gemeentes zo laag is dat het is te herleiden om welke personen het gaat’’, aldus Bleeker.

Nederland wordt in de index op 100 gesteld. De gemeentes in de Zaanstreek laten een verschillend beeld zien. Wormerland en Zaanstad zitten onder het landelijk gemiddelde met respectievelijk indexcijfer 48 en 87. Oostzaan zit een stuk boven het landelijk gemiddelde met 138. Landsmeer in Waterland spant de kroon met 193.