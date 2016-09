Paard weet zelf niet wat-ie eet

Foto Koos Reitmsa Marlisa Rövekamp laat haar paard Swing grazen. Paarden die ziek worden door het eten van giftige planten hebben die meestal in gedroogde vorm binnen gekregen.

WESTBEEMSTER - „Ik leg ’m alvast neer”, zegt Ellen Janszen (59) over het boek ’Plantengids voor de Paardengek’, dat ze samen met haar dochter Marlisa Rövekamp (22) schreef.

Door Koos Reitsma - 13-9-2016, 23:11 (Update 13-9-2016, 23:11)

In de gids staan planten afgebeeld en beschreven waarmee Nederlandse paarden in contact kunnen komen. Giftige, maar ook voedzame.

We nemen plaats aan de tuintafel bij stal De Gouwe Weide in Westbeemster. Even verderop draait een bruin paard rondjes in de stapmolen. „Of dit boek nodig is? Wij vinden van wel”, zegt Janszen. „ Veel...