Kennismaken op open dagen Seijsener

Archieffoto Bas en Rian Durieux

ZAANDAM - Seijsener Recreatietechniek BV houdt op donderdag 28 en vrijdag 29 september twee open dagen op het bedrijf aan de Noorder IJ- en Zeeweg. De dagen staan in het teken van kennismaken met het bedrijf, maar ook met het nieuwe managementteam, want algemeen directeur Rian Durieux (67) doet een stapje terug.

Door Ronald Masssaut - 13-9-2016, 16:02 (Update 13-9-2016, 16:02)

Seijsener Recreatietechniek ontwerpt en doet de inrichting van jachthavens, kampeerterreinen en bungalowparken en is marktleider in Nederland en België wat betreft de technische infrastructuur voor recreatie. Het bedrijf komt weer handen tekort, sinds de economische crisis is afgeschud en meerdere projecten tegelijk van start gaan. In de moeilijke jaren is veel tijd gestoken in de ontwikkeling van toegangssystemen en afgeleide diensten via de smartphone.

De open dagen worden afgesloten met een feestelijke receptie op vrijdag (17 uur) voor scheidend directeur Rian Durieux, als is hij voor adviezen en speciale projecten nog wel verbonden aan het bedrijf. Zoon Bas blijft actief in de dagelijkse leiding van Seijsener. Relaties kunnen kennis te maken met het gehele managementteam.