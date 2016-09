25 jaar geleden: ’Nooit gedacht dat ’t zo groot zou worden’

foto Erik Rietman Kunstnijverheidswinkel De Hooimaker in Assendelft bestaat 25 jaar.

ASSENDELFT - Wat begon als een hobby, is ontwikkeld tot een professie waarvan ze kan leven. Tineke Volkers was pas 22 jaar toen ze haar eigen ambachtswinkeltje aan huis - De Hooimaker (betekent ‘zon’ in het Zaans) - opende aan de Dorpsstraat 147 in Assendelft. Nu, 25 jaar later, zit ze er nog steeds, maar met man en een hoop winkeluitbreiding.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 13-9-2016, 11:37 (Update 13-9-2016, 11:37)

Alles wat ze verkocht - en verkoopt - is handgemaakt, een belangrijke voorwaarde voor Volkers. Vroeger kwamen mensen uit de omgeving...