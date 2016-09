Acht Zaandammers aangehouden in Poelenburg

Foto ANP Sfeerbeeld van de Zaandamse wijk Poelenburg, waar problemen zijn met hangjongeren.

ZAANDAM - Acht Zaandammers zijn maandagavond en -nacht opgepakt, meldt de politie. Het gaat om mannen in de leeftijd tussen 19 en 28 jaar en een man van 54. In de wijk Poelenburg is het al tijden onrustig, door overlastgevende jongeren.

Door ANP - 13-9-2016, 10:31 (Update 13-9-2016, 10:36)

Waarom de mannen zijn opgepakt en of ze nog vast zitten, kon de politie dinsdagochtend nog niet vertellen.

De wijk Poelenburg kwam in het nieuws door klachten over overlast en intimidatie bij een supermarkt door Turks-Nederlandse jongeren. Het personeel zou vanwege de intimidatie bang zijn om de winkel te verlaten en ook klanten hebben er last van. De jongeren zouden ook voor de supermarkt staan, harde muziek draaien en passanten intimideren. Ook agenten worden intimiderend bejegend.

Maandagavond lieten de gemeente Zaanstad, de politie en het Openbaar Ministerie al weten dat er extra cameratoezicht komt. Ook gaat de politie optreden tegen samenscholingen, komen er mogelijke gebiedsverboden en extra surveillances. In het tv-programma Pauw werden toen al vier aanhoudingen gemeld. De betrokkenen konden korte tijd later het politiebureau weer verlaten.