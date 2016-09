Politiechef Holla: ’Optreden in winkelcentrum Poelenburg is niet slap’

Foto ANP Burgemeester Geke Faber brengt, begeleid door politiemensen, een bezoek aan de Vomar-supermarkt in de wijk Poelenburg.

ZAANDAM - De Noord-Hollandse politiechef Peter Holla vindt niet dat de politie slap optreedt in de Zaandamse wijk Poelenburg, waar jongeren winkelend publiek van de supermarkt lastig vallen.

Door Rob Swart - 13-9-2016, 8:42 (Update 13-9-2016, 8:42)

Op filmpjes van buurtvlogger Ismail Ilgun is te zien dat de jongens obscene gebaren en boksbewegingen maken naar politieagenten, zonder dat daar actie op volgt. Volgens de politiebaas is wel op de films te zien dat zulke dingen gebeuren, maar is het voor de politieman vaak niet waarneembaar. ,,Dat een jongen op het dak van een politieauto stond, hebben wij niet gezien. Daar zou zeker op ingegrepen zijn.’’

Genegeerd

Maar sommige brutaliteiten worden ook genegeerd, zegt Holla. ,,Je ziet dat een jongen een peuk naar een politieauto schiet. Daar kun je als politieman vol in gaan, die jongen aanhouden en als iemand hem bijvalt kun je die ook nog inrekenen. Wij winnen dat altijd, maar het is de vraag wat je ermee bereikt.’’

,,Wij willen wel verbinding houden met die groep. Hard optreden is niet altijd de meest effectieve methode.’’

Steviger optreden

De politie gaat nu wel steviger optreden. Agenten komen vaker naar het winkelcentrum en er wordt niets meer getolereerd. Holla: ,,Wij hoopten dat door alle aandacht die de groep gekregen heeft, de overlast zou afnemen. Dat is niet gebeurd.’’

De politie gaat nu ook kijken of op de films vergrijpen te zien zijn die strafbaar zijn. De jongen die een fietser sloeg is maandag aangehouden. Een van de andere incidenten die de politie onderzoekt is de bedreiging van raadslid Juliëtte Rot door Ilgun. Hij zal daarvoor mogelijk terecht staan.