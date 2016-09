Opnieuw aangestoken autobrand in Zaandam

ZAANDAM - Een Volkswagen Transporter is in de nacht van maandag op dinsdag in brand gevlogen aan de De Spil in Zaandam.

Dit gebeurde omstreeks 01.45 uur. Buurtbewoners konden de auto's die er naast stonden op tijd in veiligheid brengen. De brandweer was snel ter plaatse en wist te voorkomen dat het voertuig helemaal uitbrandde, maar het busje heeft aanzienlijke schade opgelopen.

Volgens een wijkagent is sprake van brandstichting en waren twee voertuigen hier doelwit van. Over schade aan het andere voertuig is niets bekend.