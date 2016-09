Ankara aan de Zaan

Turkse vlag in Poelenburg, kort na de mislukte staatsgreep. Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - We willen het niet, maar het gebeurt wel: de machtsstrijd in Turkije is direct geïmporteerd in Nederland. Zo kon het dat basisschool De Roos in Zaandam in zes weken kapot werd gemaakt.

Door redactie Zaa - 13-9-2016, 7:25 (Update 13-9-2016, 7:25)

In juli 2014 is er hoog bezoek vanuit Turkije in de mooie, grote Sultan Ahmet moskee in de Zaandamse wijk Poelenburg. Het is ramadan, de iftar wordt gevierd en niemand minder dan Binali Yildirim, een prominent uit de Turkse AK-partij van Erdogan, is overgevlogen en eet gezellig mee....