Politie gaat jeugd bij Vomar aanpakken

ZAANSTAD - De politie gaat jeugd die zich misdraagt bij supermarkt Vomar in Poelenburg wegsturen. Ook komt er cameratoezicht rond de winkel.

Door Rob Swart - 12-9-2016, 19:37 (Update 12-9-2016, 19:45)

Politie, justitie en gemeente vinden het tijd om harder op te treden. De politie heeft vorige week het toezicht al verscherpt en doet er vanaf nu nog een schepje bovenop. Wie naar het oordeel van de politie vervelend doet wordt weggestuurd, wie daar geen gehoor aan geeft krijgt een gebiedsverbod opgelegd, wie dat aan zijn laars lapt komt voor de rechter. Met die maatregelen denken de drie instanties de overlast nu snel de kop in te drukken.

Daarnaast, zegt burgemeester Geke Faber, krijgen de ouders van de jongens die bij de groep horen huisbezoek. Dat heeft bij de hangjongeren van de Wibautstraat in Zaandam goed gewerkt en wordt daarom de komende tijd ook in Poelenburg toegepast.

Verder is een 17-jarige jongen aangehouden die, zoals in een van de filmpjes te zien is, een fietser heeft geslagen. Tegen de maker van de films, die zondag raadslid Juliëtte Rot bedreigde is onderzoek ingesteld. Op basis van de films onderzoekt de politie van nog meer incidenten of er sprake is van een strafbaar feit.